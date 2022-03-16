Освобождение Чулаковки и митинг против оккупантов: ситуация в Херсонской области 15 марта

В Херсонской области 15 марта враг продолжает проводить захватническую политику, обстреливает учебные заведения и склоняет жителей становиться коллаборантами — вступать в ряды полиции.

Но есть и позитивные новости — русские войска покинули Чулаковку, а в Железном Порту прошел митинг против оккупантов.

Школы

В результате бомбардировок и обстрелов на территории Херсонской области повреждено 23 учебных заведения.

Прокуратура области начала 23 уголовных производства по факту вражеских бомбардировок и обстрелов учебных заведений в регионе.

Радиационный фон

15 марта радиационный фон в Херсонской области находится в норме — с допустимым значением 25 мкЗв/час он составляет 9-12 мкЗв/час.

Об этом сообщил начальник Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрий Кирияк.

Работники гидрометеорологической службы во всех районах области ежедневно производят замеры радиационного фона.

Оккупанты удерживают сельского голову

Сельского голову Чулаковки Александра Мусиенко удерживают против его воли в сельском совете. Об этом он сказал в утреннем обращении жителям села. По его словам, российские военные будут проводить обыски в селе.

— Я делаю все возможное, чтобы гражданские люди не пострадали, — сказал он.

Освобождение Чулаковки

Однако немного позже появилась информация, что в Чулаковке Херсонской области русские войска ушли из села, но остаются на подступах к населенному пункту.

В Новой Каховке, Каховке и Таврийске в Херсонской области российские оккупанты склоняют жителей становиться коллаборантами — призывают вступать в ряды полиции.

Топливо, продукты и медикаменты

В Херсоне – большие очереди на АЗС. Люди сигнализируют о нехватке бензина.

Как сообщают в Херсонской ОГА, почти во всех территориальных общинах области есть неотложные потребности в медикаментах, существуют проблемы с продуктами, в частности хлебом, сахаром и крупами.

К примеру, в очень отдаленном старостинском округе Белозерской СТГ продукты и медикаменты совсем не подвозятся. Критическая ситуация с лекарствами, особенно с инсулином, детским питанием и памперсами в Новотроицкой ТГ, Мирненской поселковой ТГ и т.д.

Митинг

Жители Железного Порта в Херсонской области провели мирный митинг против оккупантов. Люди с государственными флагами и лозунгами “Железный Порт – это Украина” спели гимн Украины.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг информацию, которую распространял враг о возможном массированном обстреле Херсона.