Президент Владимир Зеленский прокомментировал фейковое заявление о якобы “капитуляции”, которое хакеры разместили в эфире канала Украина 24.

— Относительно последней детской провокации, мол я предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ и возвращаться домой. Мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Поэтому никакое оружие мы складывать не собираемся, — заверил он.

Днем 16 марта хакеры сломали общий эфир украинских телеканалов, где в это время работала команда телеканала Украина 24.

В бегущей строке внизу экранов своих телевизоров зрители могли видеть ФЕЙКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, сделанное якобы от имени Владимира Зеленского, в котором он якобы говорит о капитуляции и призывает сложить оружие украинских военных.

На самом же деле это был ФЕЙК. Ранее украинцев уже предупреждали о том, что Россия может использовать разные манипуляции, чтобы подорвать боевой дух украинского общества в борьбе против путинских захватчиков.

Но в это тяжелое время для нашей страны нужно критически оценивать информацию и доверять только официальным источникам и заявлениям военно-политического руководства государства.