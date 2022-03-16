В Украине создан специальный сайт быстрого поиска информации о предоставлении и получении помощи во время войны.
На сегодня сайт dopomogaua.info содержит более 100 различных инициатив, которые структурированы по различным видам помощи людям.
Инициативы разделены на две категории:
- для тех, кому нужна помощь;
- для тех, кто готов помочь.
Сообщается, что, исходя из мониторинга аналогичных продуктов в сети Интернет, это наиболее полный сайт-аггрегатор.
Сайт будет дополняться по мере появления новых инициатив гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются.