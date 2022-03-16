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Факты / Украина

Более 100 позиций: в Украине создан сайт для быстрого поиска информации о помощи во время войны

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
допомога во время войны

В Украине создан специальный сайт быстрого поиска информации о предоставлении и получении помощи во время войны.

На сегодня сайт dopomogaua.info содержит более 100 различных инициатив, которые структурированы по различным видам помощи людям.

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Инициативы разделены на две категории:

  • для тех, кому нужна помощь;
  •  для тех, кто готов помочь.

Сообщается, что, исходя из мониторинга аналогичных продуктов в сети Интернет, это наиболее полный сайт-аггрегатор.

Сайт будет дополняться по мере появления новых инициатив гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются.

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Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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