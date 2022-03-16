Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 16 марта 2022 года. С сегодняшнего дня Укрзализныця вводит стабильный график движения поездов, который будет действителен до 27 марта 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Из-за введения в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта будут внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

В период действия комендантского часа вход в вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее комендантскому часу. Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

1:36 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

1:36 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

2:30 — №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.

3:42 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

4:01 — №130/129 Ворохта – Кременчуг

4:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж.

5:40 — №114/113 Львов – Лиман

5:40 — №142/141 Львов – Лиман

8:00 — №705 Дарница – Львов

11:46 — №45/46 Ужгород – Краматорск

13:09 — №114/113 Лиман – Львов

13:09 — №142/141 Лиман – Львов

14:07 — №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

14:25 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

14:25 — №757/758 Киев-Пасс — Могилев-Подольский

15:02 — №55/56 Киев-Пасс – Рахов

17:07 — №743 Дарница – Львов

17:09 — №13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 — №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 — №81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 — №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 — №67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 — №95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:12 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 — №57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 — №60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:08 — №29/30 Киев-Пасс – Ужгород

21:15 — №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 — №98/97 Киев-Пас – Ковель

21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный

21:33 — №130/129 Кременчуг – Ворохта

21:33 №149/159 Полтава Юг — Черновцы

21:50 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

21:50 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

22:22 — №7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 — №45/46 Краматорск – Ужгород

22:37 — №91/92 Киев-Пасс – Львов

22:49 — №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:46 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.