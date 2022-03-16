Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала перехват разговора российского военного с его матерью. Солдат-срочник рассказывает, что в Украину они зашли без проблем, а вот выехать уже не могут.

По словам российского оккупанта, теперь им пришел приказ выдвигаться на город Сумы.

– Да я сейчас в Украине. И теперь мы должны проехать через город Сумы, а через Сумы еще ни одна наша колонна не выходила живой. Не доезжала целой, — сказал военный.

А еще он сообщил, что рота хочет сложить оружие, чтобы не ехать воевать. На это мать российского солдата ответила, что их могут отдать под трибунал.

– У нас три дороги домой: направо поедем – это та дорога, из которой почти никто не выезжал живой. Если поедем прямо – попадем в Россию. Налево повернем – сделаем большой крюк. Если поедем через Сумы, я не знаю, вернусь ли вообще домой. Я едва смог позвонить, потому что нас постоянно глушат, — сказал солдат-срочник.

По его словам, телефоны постоянно глушатся для того, чтобы военные никому ничего не могли рассказать о войне в Украине.

Ранее сообщалось, что при попытке штурма Харькова российские оккупанты получали команду стрелять в гражданских жителей и детей. Об этом сообщили в СБУ после успешного перехвата разговора двух военнослужащих РФ.

Фото: Генштаб ВСУ