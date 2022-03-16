С начала российской агрессии Украину покинули свыше 3 млн человек, из них почти 1,5 млн – дети. Об этом в Женеве заявили представители гуманитарных служб ООН.

— Сейчас мы достигли трехмиллионного показателя перемещенных лиц из Украины в соседние страны. И среди этих людей около 157 тыс. граждан третьих стран, — отметил представитель Международной организации ООН по миграции Пол Диллон.

По словам представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер, девять из десяти беженцев из Украины — это женщины и дети.

— Ежедневно за последние 20 дней более 70 тыс. украинских детей становились беженцами. Ежеминутно 55 детей покидают страну, — отметил он.

По словам Элдера, из страны выехало около 1,5 млн детей, то есть почти каждую секунду Украину покидает один ребенок.

Как сообщалось, США предоставляют более $186 млн дополнительной гуманитарной помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые пострадали вследствие развязанной Россией войны против Украины.

Источник: ООН