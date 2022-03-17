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Факты / Украина

Приказ ООН остановить боевые действия: что значит для Украины и каковы последствия невыполнения для РФ

Маліновська Ангеліна
Дмитро Кулеба

Решение Международного суда ООН в Гааге о прекращении Россией военных действий в Украине означает, что на наивысшем юридическом уровне в мире признано, зафиксировано, что РФ совершает незаконные военные действия на территории Украины, что она должна немедленно их прекратить, и в частности прекратить продвижение своих подразделений, а также поддерживаемых ею вооруженных формирований.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что в самом тексте решения суд указал, что не найдено никаких доказательств в пользу утверждений России о совершении Украиной преступления-геноцида на своей территории.

Кроме того, Кулеба рассказал, какие последствия будет иметь Россия, если проигнорирует решение ООН:

— Если Россия не выполнит приказ, а есть на то подозрения, что так и будет, это окажет негативное влияние на окончательное решение суда по этому делу, в частности, в контексте определения суммы-компенсации, которую должна получить Украина. Теперь кто-либо, кто захочет сказать, что нет никакой российской агрессии, это будет разбиваться о решение суда. Это важная политическая победа и юридическая.

При этом исключение России из Совета Европы означает, что РФ не сможет больше манипулировать механизмами, конвенциями Совета Европы в своих интересах.

Напомним, сегодня, 16 марта, Международный суд ООН в Гааге вынес приговор РФ из-за войны в Украине, которую она начала 24 февраля 2022 года, и обязал остановить Россию военные действия в Украине.

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