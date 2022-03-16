На 21-й день полномасштабной войны в Украине погибли 103 ребенка и еще более 100 ранены. За сутки погибли шесть несовершеннолетних.

Такие данные на утро 16 марта сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

– Захватчики убивают по меньшей мере пять наших детей в день. Сегодня утром официальная цифра пересекла критическую и страшную отметку 100, – с грустью сообщает Ирина Венедиктова.

Однако и эти данные не окончательны, потому что прокуроры и правоохранители не имеют возможности осматривать места обстрелов в самых горячих точках и на временно оккупированных территориях.

Агрессор разбомбил также более 400 учебных заведений и стер с лица земли еще 59.

Генеральный прокурор Украины уже обратилась к специальным представителям генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов, а также по вопросам насилия в отношении детей.

– Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине, – отмечает Ирина Венедиктова.

Напомним, что 15 марта количество погибших детей составило 97, а 14 марта – 90.

16 марта начались 21-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ирина Венедиктова