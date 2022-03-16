Приватбанк отменил комиссию за безналичные платежи через Liqpay

Для стимулирования возобновления интернет торговли и малого бизнеса, для того чтобы сделать более безопасными покупки товаров, Приватбанк отменил комиссии за прием безналичной оплаты картами банков Украины через сервис Liqpay. Это касается всех интернет-магазинов и клиентов e-commerce. Предложение будет действовать до конца марта.

— Ради безопасности каждого украинца и возобновления работы малого бизнеса мы призываем украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, покупка которых в обычных магазинах и оплата наличными являются дополнительным фактором опасности, — говорится в сообщении.

Источник: Приватбанк