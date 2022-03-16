Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 21 день войны
Убили Убили
103 ребенка
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина

Приватбанк отменил комиссию за безналичные платежи через Liqpay

Маліновська Ангеліна
приватбанк банкомат

Для стимулирования возобновления интернет торговли и малого бизнеса, для того чтобы сделать более безопасными покупки товаров, Приватбанк отменил комиссии за прием безналичной оплаты картами  банков Украины через сервис Liqpay. Это касается всех интернет-магазинов и клиентов e-commerce. Предложение будет действовать до конца марта.

Читайте
В банкоматах Приватбанка можно снять до 100 тыс. грн в день

— Ради безопасности каждого украинца и возобновления работы малого бизнеса мы призываем украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, покупка которых в обычных магазинах и оплата наличными являются дополнительным фактором опасности, — говорится в сообщении.

Источник: Приватбанк

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка