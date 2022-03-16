Украинские военные уничтожили как минимум три российских военных вертолета в международном аэропорту Херсона.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

Так, на аэроснимках видно, как густой черный столб дыма поднимается над аэропортом, а на самом аэродроме горит несколько вертолетов. Горели также и несколько военных машин.

Как сообщает телеканал CNN, удар по военной технике российского врага зафиксировала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары по всему миру.

Согласно сенсорным данным, собранным FIRMS, удар произошел около 13.42 по местному времени 15 марта.

Ранее Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что утром 16 марта на юге страны, в Одесской области, украинские зенитные ракетные войска ликвидировали два российских истребителя Су-30СМ.

С начала полномасштабного вторжения России на нашу территорию оккупационные войска уже потеряли 84 самолета и 108 вертолетов. Общие боевые потери России на утро 16 марта составляют около 13 800 человек личного состава.