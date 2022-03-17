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Факты / Мир

Большинство мужчины: более 320 тыс. граждан Украины вернулись домой с начала войны

Анастасия Гевко редактор ленты
Большинство мужчины: более 320 тыс. граждан Украины вернулись домой с начала войны

Госпогранслужба сообщила, что с момента начала военной агрессии Российской Федерации против Украины в страну вернулось более 320 тыс. человек, большинство из которых – мужчины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном ведомством в четверг, 17 марта, на страницах в социальных сетях.

– Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все украинцы, – рассказал один из прибывших из Польши на Родину граждан Украины.

Отмечается, что он хочет помочь своим побратимам.

Напомним, президент соседней России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале полномасштабного вторжения этой страны на территорию Украины. Его войска обстреливают мирных жителей, дома и объекты инфраструктуры, имеются свидетельства об использовании, в том числе, запрещенного оружия.

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