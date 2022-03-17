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Факты / Украина

Большинство выжили, но возле театра в Мариуполе еще работают спасатели – Денисенко

Валентина Летяк редактор ленты
Театр у Маріуполі після бомбардування

Операция по спасению мирных жителей Мариуполя из бомбоубежища театра, который накануне разбомбила российская авиация, продолжается, и пока нет окончательных данных о погибших или пострадавших.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

– Окончательной информации нет, но основная часть людей, судя по всему, осталась в живых. Больше, к сожалению, пока информации нет. Будем ждать. Надеюсь, что российские войска не начнут повторно бомбить там, где идет спасательная операция, – отметил он.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что из бомбоубежища театра в Мариуполе, оказавшегося под завалами после того, как 16 марта российская авиация сбросила на здание сверхмощную бомбу, начали выходить живые женщины и дети.

По ее словам, бомбоубежище под театром выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизни людей.

Денисова также назвала актом геноцида и преступлением против человечности авиаудар по зданию театра, которое со всех сторон помечено надписями ДЕТИ.

Фото: Петро Андрющенко

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