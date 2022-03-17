Количество активных боев снижено: Маляр о ситуации на фронте 17 марта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сейчас себя очень мощно проявляет община Херсона.

– Они отказываются от гуманитарной помощи врага. Они изменяют свои убеждения на ценность жизни. Это самое высшее, что может быть. Здесь никаких сомнений нет, что и Херсон, и все остальное будет нашим, – говорит Маляр.

Кроме того, она отметила, что уже несколько дней подряд наблюдается характерная тенденция по снижению количества активных боев и наступательной операций со стороны врага.

— К сожалению, Мариуполь все еще в осаде. В тех регионах, где враг временно занял территории, мы видим факты похищения представителей местных властей. Общая картина врага для него неутешительна, в большинстве мест дислокации противника логистика уничтожена. Что это значит? Это значит, что большинство командиров не могут связываться с подчиненными, возникают сложности с привиантом, дозаправкой, — добавила замминистра.

Также Маляр сообщила, что враг находится в ситуации, когда пытается пополнить свои запасы, личный состав и влиять на местное население.

— Картина отличается от 2014 года, когда сотрудничество с оккупантом было тенденцией. Сейчас такой картины нет. Все-таки могут найтись люди, которые были спящими агентами, они могут проявить себя. Здесь огромную роль сыграет наша бдительность, в частности нужно обращаться в полицию, — уверяет Маляр.

Напомним, что украинские военные уничтожили как минимум три российских военных вертолета в международном аэропорту Херсона.