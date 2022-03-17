В Херсонскую область перебросили полицейских из Краснодарского края — Генштаб ВСУ

В Херсонской области оккупанты из ФСБ России совершают карательные операции, а враг пытается агитировать местное население вступать в ряды “полиции”.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, при этом в области привлечены российские полицейские из Краснодарского края и оккупированного Крыма.

— Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям. Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести урон. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования Калибр и оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер в ходе первых двадцати суток операции, поэтому продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия.

Оккупант продолжает брать в заложники и убивать гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн для эвакуации населения определенными и взаимосогласованными “зелеными коридорами”, использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и техники, прибегать к мародерству.

Это все нарушает требования Международного гуманитарного права, сообщили в Генштабе ВСУ.

– Враг продолжает держать украинский город Мариуполь в осаде и перешел к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения, чем создает предпосылки для углубления гуманитарного кризиса в городе, – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что враг пытается запугивать гражданское население на временно занятых территориях, поэтому захватчики прибегают к похищениям и задержаниям представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

– Кроме подразделений российских вооруженных сил, в Херсонской области зафиксировано пребывание сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к “полиции”, — говорится в сообщении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что Российская Федерация с 20 марта этого года начала очередную волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области. Так называемая мобилизация будет происходить в ряды 1-го армейского корпуса в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск.

В то же время авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери.

— Морально-психологическое состояние летного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины, — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что украинские военные нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущим боевые действия в районах городов Харьков и Изюм.

— Потеряно до 30% личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева, — сообщили в ВСУ.

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Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ