Идут двадцать первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против нашего государства. По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута никакая стратегическая цель наступательной операции, как сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском направлении российские оккупационные войска при полной поддержке военно-политического руководства Республики Беларусь продолжают активно использовать ее территорию для размещения ракетных комплексов, нанесения ракетных ударов по территории Украины и организации всех видов обеспечения войск. Также, вооруженными силами русской федерации активно употребляется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Республики Беларусь.

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь постоянно осуществляет мониторинг обстановки в приграничных с Украиной районах. С целью получения информации разведывательного характера белорусскими разведывательными органами осуществляется опрос граждан, пересекающих украинско-белорусскую границу.

На Полесском направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов нет. В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

На Северском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны врага не фиксируется. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

Противник не оставляет попыток продвинуться к югу от города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска. Успехов нет.

В Южнобужском операционном районе противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, оккупанты пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники.

Корабельный состав черноморского флота российской федерации продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.

Напомним, ранее стало известно, что США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь в $1 млрд.