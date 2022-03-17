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Российские террористы 21 день войны
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Факты / Украина

Россияне видели ад наяву – ОВА о боях в Сумской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Підрив техніки РФ у Тростянці Сумської області

21-й день полномасштабной войны в Украине оказался достаточно сложным для Сумской области.

В этот день, утверждает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, российские военные, пользуясь отсутствием гуманитарных коридоров, решили устроить “марши вооружения” по территории региона.

– Вылезли из всех дыр, словно крысы. Села, куда заходит враг на ночлег, страдают от рук фашистов больше всего: российские орки врываются в дома людей, выгоняют их на улицы и забирают еду! Режут скот и птицу. Проклятые изверги мародерствуют и ведут себя хуже фашистов, – гневается Дмитрий Живицкий.

Однако Вооруженные силы Украины выбили артиллерийские позиции находящихся в Тростянце россиян.

В Боромле военным удалось уничтожить несколько самоходных артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов БУК, а также боеприпасов.

– Так что если вы испугались сильных взрывов днем, сейчас можно радоваться – дело было хорошее, – успокаивает глава ОВА.

Несколько часов подряд 16 марта продолжался бой за Великую Писаревку.

– Там российские враги видели ад наяву, – добавляет Дмитрий Живицкий.

17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

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