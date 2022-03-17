21-й день полномасштабной войны в Украине оказался достаточно сложным для Сумской области.
В этот день, утверждает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, российские военные, пользуясь отсутствием гуманитарных коридоров, решили устроить “марши вооружения” по территории региона.
– Вылезли из всех дыр, словно крысы. Села, куда заходит враг на ночлег, страдают от рук фашистов больше всего: российские орки врываются в дома людей, выгоняют их на улицы и забирают еду! Режут скот и птицу. Проклятые изверги мародерствуют и ведут себя хуже фашистов, – гневается Дмитрий Живицкий.
Однако Вооруженные силы Украины выбили артиллерийские позиции находящихся в Тростянце россиян.
В Боромле военным удалось уничтожить несколько самоходных артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов БУК, а также боеприпасов.
– Так что если вы испугались сильных взрывов днем, сейчас можно радоваться – дело было хорошее, – успокаивает глава ОВА.
Несколько часов подряд 16 марта продолжался бой за Великую Писаревку.
– Там российские враги видели ад наяву, – добавляет Дмитрий Живицкий.
17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Дмитрий Живицкий