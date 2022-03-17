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Факты / Украина

Украина расплачивается за ошибки Запада – Джонсон

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Украина расплачивается за ошибки Запада – Джонсон

Украина сейчас расплачивается за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет Владимир Путин еще со времен аннексии Крыма. Такое заявление сделал в разговоре с BBC британский премьер Борис Джонсон.

По его словам, проблему создали те европейские страны, которые, несмотря на аннексию Крыма, в 2014 году вернулись к Путину и продолжили сотрудничество.

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Джонсон отмечает, что после этого торговля с Россией не только продолжалась, но и усиливалась, а европейские страны стали еще более зависимы от российского газа.

Запад тогда совершил ужасную ошибку. Лидер РФ совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства – и мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-нибудь вернуться к нормальному положению дел, — констатирует Джонсон.

При этом, по мнению Джонсона, российское вторжение в Украину уже провалилось, поскольку Путин недооценил силу сопротивления в Украине.

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Источник: BBC

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