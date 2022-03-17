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Факты / Украина

Войска РФ обстреляли приют для матерей с детьми в Северодонецке

Наташа Тарчевська редактор ленты
Войска РФ обстреляли приют для матерей с детьми в Северодонецке

17 марта российские захватчики совершили очередное военное преступление в Луганской области. На этот раз они обстреляли приют для матерей с детьми в Северодонецке.

Информацию об обстреле дома, где скрывались гражданские жители, подтвердил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Российские звери снова напали на детей! В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но Россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет! – написал Сергей Гайдай.

Есть ли пострадавшие в результате обстрела приюта для матерей с детьми в Северодонецке, устанавливается.

Обстрел города не прекращается уже несколько дней: вражеская армия продолжает разрушать жилые дома практически во всех районах Северодонецка.

16 марта российские регулярные войска при обстреле попали в здание Укртелекома города. По официальной информации ГСЧС, люди были спасены.

Источник: Сергей Гайдай

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