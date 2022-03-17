В Харьковской области путинские оккупанты взяли в плен мэра Великобурлукской громады Виктора Терещенко.

Великобурлукская ОТО расположена в Купянском районе, примерно в 100 км от Харькова.

Информацию о похищении Виктора Терещенко вечером 17 марта подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Россияне продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Виктора Николаевича увезли прямо с рабочего места.

Олег Синегубов назвал действия российских военных позорным военным преступлением и пообещал сделать все возможное для защиты мирных жителей территориальных общин Харьковской области.

Фото: Великобурлуцкая громада