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Факты / Украина

Вывели из кабинета: на Харьковщине путинские оккупанты похитили главу Великобурлукской ОТО

Наташа Тарчевська редактор ленты
Вывели из кабинета: на Харьковщине путинские оккупанты похитили главу Великобурлукской ОТО

В Харьковской области путинские оккупанты взяли в плен мэра Великобурлукской громады Виктора Терещенко.

Великобурлукская ОТО расположена в Купянском районе, примерно в 100 км от Харькова.

Информацию о похищении Виктора Терещенко вечером 17 марта подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Россияне продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Виктора Николаевича увезли прямо с рабочего места.

Олег Синегубов назвал действия российских военных позорным военным преступлением и пообещал сделать все возможное для защиты мирных жителей территориальных общин Харьковской области.

Фото: Великобурлуцкая громада

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