В Харьковской области путинские оккупанты взяли в плен мэра Великобурлукской громады Виктора Терещенко.
Великобурлукская ОТО расположена в Купянском районе, примерно в 100 км от Харькова.
Информацию о похищении Виктора Терещенко вечером 17 марта подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Россияне продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Виктора Николаевича увезли прямо с рабочего места.
Олег Синегубов назвал действия российских военных позорным военным преступлением и пообещал сделать все возможное для защиты мирных жителей территориальных общин Харьковской области.
Фото: Великобурлуцкая громада