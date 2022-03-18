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Факты / Украина

Из девяти запланированных гумкоридоров оккупанты сорвали только один — Верещук

Наташа Тарчевська редактор ленты
Из девяти запланированных гумкоридоров оккупанты сорвали только один — Верещук

17 марта в Украине заработало восемь из девяти запланированных гуманитарных коридоров. Об этом официально заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Из-за обстрелов путинских оккупантов был сорван коридор по согласованному маршруту Харьков-Волчанск.

– Мы продолжаем работать над согласованием маршрутов для доставки гуманитарной помощи ко всем окруженным и заблокированным городам, – заверила Ирина Верещук.

Эвакуационная ситуация в Мариуполе, по словам вице-премьера, начинает улучшаться.

– Из города Мариуполь выехали почти 800 частных автомобилей. Также люди выходят из города пешком, поток не прекращается, – уточнила она.

Временные пункты помощи эвакуированным мариупольцам организованы в городе Бердянск. 18 марта еще один такой пункт заработает в городе Мангуш, а из Запорожья будут отправлены 10 автобусов, которые перевезут мариупольцев в Бердянск.

Относительно ситуации в Киевской области, 17 марта было передано более 36 тонн гуманитарной помощи: речь идет о продуктах питания и медикаментах.

Помощь получили жители Гостомеля, Бучи, села Семиполки, Марковцы и Опанасов.

– Из города Бородянка в Житомир сегодня выехало 20 автобусов с местными жителями (это около 160 человек). Маршрут Шевченково (и окрестные села) – Бровары: выехали 41 автобус и 200 частных авто. Это еще около 1 500 человек.

Всего с начала суток 17 марта в Украине благодаря гуманитарным коридорам эвакуировано 3 810 человек.

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