За прошедшие сутки, 16 марта, украинские воины уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также наши зенитно-ракетные войска Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ уничтожили 10 воздушных целей российских оккупантов: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.

Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

Что касается действий врага, то он продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам городов Украины. Кроме того, российские военные проводят кибератаки, уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

На российских телеканалах все еще продолжают говорить о так называемой специальной военной операции.

Однако оккупационные войска продолжают нести потери. Есть значительные проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Возрастают случаи дезертирства и отказа военнослужащих ВС РФ участвовать в войне на территории Украины.

Как сейчас проходят боевые действия, где Вооруженные силы Украины сдерживают российского врага, можно ознакомиться в материале – Карта боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ