18 марта согласовано девять гуманитарных коридоров — Верещук

Министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что 18 марта запланировано доставка гуманитарного груза в Балаклею и Изюм в Харьковской области.

Также 18 марта согласован “зеленый коридор” из Мариуполя в Запорожье.

– Колонна автобусов и бензовоз продолжили движение из поселка Васильевка. Жителям Мариуполя, которые идут пешком, будет предоставляться необходимая помощь в Мангуше, — отметила Верещук.

В Сумской области будут проводить эвакуацию в Полтаву из следующих населенных пунктов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп, Краснополье, Большая Писаревка.

— Также планируем доставить гуманитарную помощь в виде продуктов и медикаментов в города Гостомель и Буча, сел Семиполки, Марковцы и Опанасев, — рассказала Ирина Верещук.

По ее словам, на завтра планируют маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей.

Перечень гуманитарных коридоров эвакуации:

Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. Движение по коридору частного автотранспорта. Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава. Возможно движение в колонне частного автотранспорта вместе с автобусами. Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава. Возможно движение в колонне частного транспорта. Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава. Возможно движение в колонне на личном транспорте. Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава. Из Сум эвакуация на частном автотранспорте. Из Лохвицы – автобусы для эвакуации. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава. Движение на личном автотранспорте в колонне автобусов. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава. Движение по частному автотранспорту.

Также министр напомнила номер “горячей линии” Национального информационного бюро, за которым могут обратиться пострадавшие: 16-48 и (044) 287-81-65.