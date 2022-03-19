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Факты / Украина

18 марта удалось эвакуировать более 9 тыс. мирных жителей – Верещук

Наташа Тарчевська редактор ленты
18 марта удалось эвакуировать более 9 тыс. мирных жителей – Верещук

В течение 18 марта в Украине из населенных пунктов, где идет активная фаза боевых действий, удалось эвакуировать свыше 9 тыс. мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Она отметила, что из девяти гуманитарных коридоров сегодня сработали семь. Два гуманитарных коридора, как и вчера, 17 марта, были сорваны на Харьковщине.

Донецкая область

Из Мариуполя уехали больше 4,9 тыс. мирных жителей, 1124 из них – дети. В настоящее время они находятся в Запорожье.

Также в Запорожье на автобусах прибыли 500 человек из Бердянска.

— Завтра в Бердянск будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев, — отметила Ирина Верещук.

Сумская область

Эвакуация проводилась из населенных пунктов Конотоп (400 человек), Тростянец (246 человек), Краснополье (146 человек), Лебедин (50 человек) и Большая Писаревка (41 человек).

Из областного центра, города Сумы, было эвакуировано еще 3296 человек.

Харьковская область

Из-за целенаправленного нарушения тишины 18 марта российские оккупанты сорвали работу коридоров в городах Балаклея и Изюм.

Согласно договоренностям, там должна была состояться доставка гуманитарной помощи.

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Фото: Нацполиция

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