Фейки РФ о химическом оружии могут означать подготовку к применению его в Украине — Подоляк

Рассмотрение по инициативе РФ в Совете безопасности ООН так называемой военно-биологической деятельности США в Украине может свидетельствовать о подготовке России к применению биологического и химического оружия на нашей территории.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, “Россия в настоящее время ищет какие-либо возможности найти и зафиксировать на международных площадках объяснение своего масштабного и кровавого вторжения в Украину”.

— Так, сегодня по инициативе РФ состоялось безотлагательное заседание Совбеза ООН с крайне циничной и фейковой повесткой дня: “О новых фактах военно-биологической деятельности США в Украине” … Нонсенс? Да. Но ведь Россия давно не пользуется логикой. Поэтому США и абсолютное большинство государств-членов Совбеза ООН отвергли фейковые обвинения россиян. К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг РФ по отношению к биологическим лабораториям может быть одним из вероятных этапов подготовки группы “ястребов” Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины, — предполагает Подоляк.

К слову, российская пропаганда продолжает распространять фейки про подготовку химического оружия в Украине.