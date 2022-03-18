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Факты / Украина

Гуманитарная ситуация в Киевской области контролируемая – Александр Павлюк

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Гуманитарная ситуация в Киевской области контролируемая – Александр Павлюк

Гуманитарная ситуация в Киевской области контролируемая, логистические хабы работают. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

С начала работы с 1 марта было ввезено 1,5 тыс. тонн помощи. Эта помощь сейчас распределяется и развозится по нуждающимся в населенных пунктах, – отметил он.

По словам Павлюка, 17 марта эвакуация была проведена по нескольким маршрутам:

  • Бровары-Шевченково – вывезено 1200 человек, 339 из которых – дети;
  • Житомир-Бородянка – было эвакуировано 180 человек, плюс 27 автомобилей местных жителей.

Также Александр Павлюк сообщил, что работа по освобождению от оккупантов сел вокруг Киева ведется, но конкретизировать информацию до завершения соответствующих операций невозможно.

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Ранее военную ситуацию в Николаевской области прокомментировал глава области Виталий Ким в своем видеообращении от 17 марта.

По его словам, даже на пропагандистских телеканалах о Николаеве говорят “скромненько”, потому что понимают, что здесь им дают щи.

Фото: Александр Павлюк

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