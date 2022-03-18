Информационный терроризм: Центр противодействия дезинформации предложил закрепить термин

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Украины предложил международному сообществу закрепить в международной практике термин информационного терроризма, и описал на примере РФ, как именно он выглядит.

– Современный мир и цифровые технологии, которым предстояло ознаменовать собой новую страницу в истории эволюции человеческой цивилизации, к сожалению, дали толчок к зарождению опасного явления – информационного терроризма. Центр противодействия дезинформации, объединив усилия с Советом национальной безопасности и обороны Украины и международными партнерами, выступает с инициативой закрепления этого термина в международной практике, и предлагает детально рассмотреть это деструктивное явление, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центра.

В прикрепленном к заявлении документе подробно и с фотоподкреплениями описываются примеры информационного терроризма, а также методы, которыми могут руководствоваться те, кто его использует.