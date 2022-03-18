Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 22 день войны
Убили Убили
108 детей
Ранили Ранили
>120 детей
Факты / Украина

Конгресс США сделал шаг к повышению пошлин на торговлю с Россией и Беларусью

Олена Конюшок SEO оптимізація
Конгресс США сделал шаг к повышению пошлин на торговлю с Россией и Беларусью

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену для России и Белоруссии так называемого статуса “страны наибольшего содействия”. Об этом сообщает BBC

Как пишут в СМИ, исключение РФ из ряда “стран наибольшего содействия” позволит повысить тарифы на ключевые продукты, которые продает Кремль, включая минеральное топливо, удобрения и металлы.

За отмену торговых привилегий для обеих стран в ответ на вторжение России в Украину проголосовали 424 конгрессмена нижней палаты – Палаты представителей.

Ожидается, что Сенат – верхняя палата – тоже быстро одобрит закон. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал:

На сегодняшний день обе партии, демократы и республиканцы остаются единственными в том, чтобы направить Путину четкий сигнал: его бесчеловечное насилие против украинского народа будет иметь ужасную цену, и сегодняшний шаг Палаты представителей является еще одним способом воплотить это в реальность.

Читайте
Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом

Президент США “даст знать” лидеру Китая Си Цзиньпину, какие последствия будут ожидать его страну, если он решит поддержать Россию в ее преступной войне против Украины.

Об этом 17 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил, что 18 марта должен пройти официальный разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: BBC

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка