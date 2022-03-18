Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену для России и Белоруссии так называемого статуса “страны наибольшего содействия”. Об этом сообщает BBC

Как пишут в СМИ, исключение РФ из ряда “стран наибольшего содействия” позволит повысить тарифы на ключевые продукты, которые продает Кремль, включая минеральное топливо, удобрения и металлы.

За отмену торговых привилегий для обеих стран в ответ на вторжение России в Украину проголосовали 424 конгрессмена нижней палаты – Палаты представителей.

Ожидается, что Сенат – верхняя палата – тоже быстро одобрит закон. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказал:

На сегодняшний день обе партии, демократы и республиканцы остаются единственными в том, чтобы направить Путину четкий сигнал: его бесчеловечное насилие против украинского народа будет иметь ужасную цену, и сегодняшний шаг Палаты представителей является еще одним способом воплотить это в реальность.

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Президент США “даст знать” лидеру Китая Си Цзиньпину, какие последствия будут ожидать его страну, если он решит поддержать Россию в ее преступной войне против Украины.

Об этом 17 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил, что 18 марта должен пройти официальный разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом.