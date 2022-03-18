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Факты / Украина

Всего за два дня в Киеве обезвредили более 10 диверсионных групп

Юлия Соколова редактор ленты
Співробітники СБУ

В Киеве создана эффективная противодиверсионная система. Только за последние два дня были уничтожены диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) общей численностью более 100 человек.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич. Брифинг был посвящен теме обороны Киева.

– По моему мнению, создана эффективная противодиверсионная система. Только за последние два дня найдено и уничтожено более 10 ДРГ общей численностью более 100 человек, — подчеркнул генерал.

Грузевич уточнил, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля, в Киеве обнаружили и уничтожили более 35 российских ДРГ.

– Эти группы забрасываются уже давно, базируются. Но совместными действиями их находим, уничтожаем. За весь период уничтожено более 35 диверсионных групп. Органы СБУ, Вооруженные силы Украины, другие правоохранительные органы осуществляют эти контрразведывательные мероприятия. Поэтому, возможно, как вы уже заметили, на наших улицах стало немного спокойнее, меньше слышна стрельба, — отметил генерал.

Еще в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ.

Во второй день полномасштабной войны на территории Украины, 25 февраля, в Киеве ликвидировали около 60 вражеских диверсантов. Их также задерживали в киевском метро, где один из диверсантов прятал боеприпасы в детской игрушке.

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Источник: Ukraine Media Center Kyiv

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Фото: СБУ

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