На Банковой рассказали, как Украина сможет получить статус кандидата у ЕС по ускоренной процедуре

В пятницу, 18 марта замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, как именно Еврокомиссия работает над подготовкой заключения о готовности Украины получить статус кандидата по ускоренной процедуре.

Жовква рассказал Европейской правде, что договоренность о процедуре достигнута.

– С сегодняшнего дня мы можем говорить, что Еврокомиссия уже приступила к подготовке официального заключения о соответствии Украины Копенгагенским критериям, – подчеркнул он.

В издании отметили, что в соответствии с правилами ЕС страна может получить статус кандидата только в том случае, если она отвечает так называемым Копенгагенским критериям относительно политической и экономической готовности государства начинать переговоры о вступлении.

По словам Игоря Жовквы речь не идет о заполнении Украиной масштабного опросника вроде того, который заполняли государства Западных Балкан, которые последними получали кандидатский статус – Киев и Брюссель уже ведут диалог о получении заключения.

– Мы не говорим сейчас о бюрократических процедурах. Наша цель и цель Еврокомиссии – это получение убедительного вывода. И сегодня От Урсулы фон дер Ляйен буквально прозвучало, что готовящиеся, как правило, годы и годы в отношении Украины будут подготовлены в течение нескольких месяцев, – сообщил он, добавив, что процедурные вопросы по воплощению этого политического решения, согласованного на уровне президентов, возложены на Еврокомиссию и правительство Украины.

Замглавы ОПУ уточнил, что ускорению этого процесса поможет то, что в Брюсселе уже достаточно данных о прогрессе Украины в реформах.