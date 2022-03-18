Вчера в районе города Одесса Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник Орлан-10. В оперативном штабе Одесской областной военной администрации сообщили, что это произошло во время демонстрационного построения российского флота.
— Днем русские корабли выстраивались у побережья. Это был способ определенного психологического давления на одесситов, а также способ разоблачить наши системы обороны и средства ПВО, но надежды врага были напрасны, — сказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Командовании Юг сообщили, что во время этой демонстрации враг потерял беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.
Что это за беспилотник?
Орлан-10 — российский многофункциональный беспилотник. Он предназначен для длительного наблюдения за объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Аппарат разработали на российском предприятии Специальный технологический центр.
Орлан-10 также может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО), подключенными к единой автоматизированной системе управления войсками и оружием.
Аппарат оборудован 12 камерами высокого разрешения, что позволяет создавать качественные 3D-карты. Он используется для видео- и фотосъемки, может работать в качестве ретранслятора.
Летные характеристики Орлана-10:
- масса — 14 кг,
- скорость — 90-150 км/ч,
- бензиновый двигатель,
- максимальная продолжительность полета — 16 ч,
- максимальная высота полета — 5 км.
По разным данным, цена беспилотника Орлан-10 колеблется от $87 тыс. до $120 тыс.
Такие беспилотники Объединенные силы ВСУ сбивали на Донбассе.
Ранее румынское издание Observator со ссылкой на местную полицию сообщило, что в румынском муниципалитете Думитра обнаружили беспилотный летательный аппарат, скорее всего, российского происхождения. Согласно изображениям, размещенным в интернете, это был беспилотник Орлан-10.
Фото: штаб ООС