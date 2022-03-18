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Факты / Украина

В Одесской области сбили вражеский беспилотник Орлан-10: какие характеристики летательного аппарата

Марта Бондаренко редактор ленты
В Одесской области сбили вражеский беспилотник Орлан-10: какие характеристики летательного аппарата

Вчера в районе города Одесса Вооруженные силы Украины сбили российский беспилотник Орлан-10. В оперативном штабе Одесской областной военной администрации сообщили, что это произошло во время демонстрационного построения российского флота.

— Днем русские корабли выстраивались у побережья. Это был способ определенного психологического давления на одесситов, а также способ разоблачить наши системы обороны и средства ПВО, но надежды врага были напрасны, — сказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Командовании Юг сообщили, что во время этой демонстрации враг потерял беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Что это за беспилотник?

Орлан-10 — российский многофункциональный беспилотник. Он предназначен для длительного наблюдения за объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Аппарат разработали на российском предприятии Специальный технологический центр.

Орлан-10 также может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО), подключенными к единой автоматизированной системе управления войсками и оружием.

Аппарат оборудован 12 камерами высокого разрешения, что позволяет создавать качественные 3D-карты. Он используется для видео- и фотосъемки, может работать в качестве ретранслятора.

Летные характеристики Орлана-10:

  • масса — 14 кг,
  • скорость — 90-150 км/ч,
  • бензиновый двигатель,
  • максимальная продолжительность полета — 16 ч,
  • максимальная высота полета — 5 км.

По разным данным, цена беспилотника Орлан-10 колеблется от $87 тыс. до $120 тыс.

Такие беспилотники Объединенные силы ВСУ сбивали на Донбассе.

Ранее румынское издание Observator со ссылкой на местную полицию сообщило, что в румынском муниципалитете Думитра обнаружили беспилотный летательный аппарат, скорее всего, российского происхождения. Согласно изображениям, размещенным в интернете, это был беспилотник Орлан-10.

Фото: штаб ООС

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