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Факты / Украина

На Запорожье оккупанты обстреляли спасателей ГСЧС — есть погибший

Маліновська Ангеліна
На Запорожье оккупанты обстреляли спасателей ГСЧС — есть погибший

Оккупанты обстреляли спасателей ГСЧС в Запорожской области, которые ликвидировали пожар, вспыхнувший в результате вражеского обстрела. Погиб один сотрудник ГСЧС — старший пожарный 4-той государственной пожарной части Евгений Донец. Еще пятеро получили ранения, разных степеней тяжести, и были госпитализированы.

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В селе Натальевка Запорожской области в результате вражеского обстрела начался пожар, на ликвидацию которого приехали спасатели ГСЧС. Во время тушения пожара оккупанты повторно обстреляли эпицентр возгорания.

К слову, 

Источник: ГУ ГСЧС

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