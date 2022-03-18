На Запорожье оккупанты обстреляли спасателей ГСЧС — есть погибший

Оккупанты обстреляли спасателей ГСЧС в Запорожской области, которые ликвидировали пожар, вспыхнувший в результате вражеского обстрела. Погиб один сотрудник ГСЧС — старший пожарный 4-той государственной пожарной части Евгений Донец. Еще пятеро получили ранения, разных степеней тяжести, и были госпитализированы.

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В селе Натальевка Запорожской области в результате вражеского обстрела начался пожар, на ликвидацию которого приехали спасатели ГСЧС. Во время тушения пожара оккупанты повторно обстреляли эпицентр возгорания.

К слову,

Источник: ГУ ГСЧС