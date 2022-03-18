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Факты / Украина

Над Винницкой областью ПВО сбила три крылатых ракеты

Валентина Летяк редактор ленты
Над Винницкой областью ПВО сбила три крылатых ракеты

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в видеообращении сообщил, что 18 марта над территорией области наша противовоздушная оборона сбила три российских крылатых ракеты.

– 23-й день войны. На территории Винницкой области активные боевые действия не ведутся. Сегодня сбиты три вражеских крылатых ракеты нашими войсками, ПВО. Закрываем небо своими силами, – сказал он.

По его словам, никто не пострадал.

7 марта российская авиация нанесла удар по аэропорту Винница.

В результате обстрела погибли 10 человек — шесть гражданских и четверо военных.

В целом из-под завалов деблокировали 16 человек.

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Фото: Depositphotos

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