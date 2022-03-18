Враг уже более трех недель не может выполнить свои стратегические цели по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

– Командование вооруженных сил российской федерации продолжает принимать меры по восполнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 тыс. добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы, — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ сообщили, что главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе.

— В то же время, по имеющейся информации, вышеупомянутые боевики имеют целью не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки как возможности попасть в страны Европы, — говорится в сообщении.

На Волынском направлении враг наступательных действий не совершал. Продолжал усиливать охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Беларуси. Сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами Российской Федерации.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил, основные усилия оккупантов были сосредоточены на содержании занятых ранее рубежей и осуществлении мер подготовки для возможного наступления на Киев.

— Потери, нанесенные оккупантам украинскими защитниками, низкое морально-психологическое состояние рядового и сержантского состава, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена делают невозможным возобновление наступательных действий в ближайшей перспективе, — говорится в сообщении.

В Северском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Чернигова и производят артиллерийские обстрелы города.

В направлении Броваров противник активных боевых действий не производил. В районе города Бровары оккупанты периодически совершают артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, с целью восстановления наступательных действий на города Сумы и Харьков, оккупанты пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы. В направлении города Изюм враг пытается возобновить наступательные действия.

В Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

На Южнобузском направлении враг активных действий не предпринимал, но перешел к обороне и инженерному обустройству занятых рубежей. Российские оккупанты пытаются провести перегруппировку и осуществить пополнение запасов.

Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья.

В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия.

Источник: Генштаб ВСУ