Советник мэра Мариуполя: Россияне украли форму полка Азов и планируют провокации

Оккупанты вместе с гауляйтером Урзуфа (Мангушская сельская община) похитили военную форму полка Азов, благодаря чему могут устроить постановочные видео со зверствами переодетых россиян.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— О провокациях. Сегодня урзуфский гауляйтер Иван Топузов вместе с оккупантами увезли с базы Азова в Урзуфе остатки формы. Ждем новых видеопостановок зверств россиян, переодетых в форму Азова, — написал он.

Советник городского головы Мариуполя также сообщил, что в течение 17 марта выйти из города смогли “почти остатки всех, кто смог”.

– К сожалению, доступ в город закрыт. Пытались запустить в Мариуполь малые автобусы и машины без анонса – останавливают россияне на блок-постах в Мангуше и в районе с. Рыбацкое. К сожалению, не получилось. Но есть еще пара идей вместе с ВГА попытаемся реализовать. Не без иллюзий, но, – сообщил Андрющенко.

Он также заявил, что в отношении разбомбленного Драмтеатра в Мариуполе “никаких подтвержденных данных нет”.

– К сожалению, тенденция “громко заявить” сохраняется. Настроение сдержанно-оптимистическое, но без подтверждения бросать в общество такие новости, по-моему, безответственно, — написал он.

Советник мэра Мариуполя не уточнил, о какой именно информации идет речь.

Петр Андрющенко также сообщил хорошие новости: по его данным, за три дня из Мариуполя смогли эвакуироваться около 35 тыс. мариупольцев.

– Из еще лучших новостей – почти весь актив города в безопасности. Ударный кулак дальнейшего сопротивления и помощи будет сформирован на днях, — сообщил он.

Советник мэра города сообщил, что российская армия проводит псевдоэвакуацию временно контролируемых врагом районов города.

— Людей грузят в автобусы, вывозят в Новоазовск без предупреждения и получения согласия, затем проводят фильтрационные мероприятия (обыск, осмотр, проверка телефонов), затем в Таганрог и на поезд. В разные дальние города России. При этом украинские документы забирают, выдают что-то вроде справки и билет. Что дальше? По меньшей мере, два года без возможности покинуть указанный город, работа по распределению и отсутствие документов. Разве это не нацизм нового образца?, – написал он

Что касается самого города Мариуполь, то, по его данным, улицами продолжают идти бои.

– Сказать, что россияне контролируют большую часть города – не верно. Они даже свою часть не контролируют, только зачищают наших мирных горожан, — резюмировал Петр Андрющенко.

Ранее президент международной гуманитарной организации Петер Маурер заявил, что в Мариуполь приедет новая команда сотрудников Международного Комитета Красного Креста, как только появится возможность безопасного доступа в город.

Фото: Мариупольский городской совет