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Факты / Украина

РФ наносит ракетные удары по Украине даже с Каспийского моря — Воздушные силы ВСУ

Валентина Летяк редактор ленты
Ракета

Обстрелы украинских городов фиксировались с глубины территории России, в том числе из стратегических ракетоносцев в Каспийском море, которое РФ делит с Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Большинство ракет мы обнаруживаем, видим, откуда совершают пуски, и направление полета. Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то на пути поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски производились из стратегических ракетоносцев, даже из Каспийского моря – это очень тяжело отследить, –отметил украинский военный.

Он советует украинцам не игнорировать сигнал воздушной тревоги – когда он подается, это точно достоверные данные.

– Поэтому игнорировать их – это на свой страх и риск. Конечно, лучше, по меньшей мере, отойти подальше от военных объектов, которые могут быть целями, – сказал Игнат.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Depositphotos

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