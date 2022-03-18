Си Цзиньпин сказал Байдену, что война России в Украине не нужна никому

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден 18 марта провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином в режиме видеозвонка.

– Видеозвонок президента США Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином завершился в 10.53 по восточному поясному времени. Звонок, который начался в 9.03 утра по восточному времени, длился один час и 50 минут, – сказано в сообщении.

Тем временем CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщило, что Си Цзиньпин сказал Байдену о том, что конфликт и конфронтация РФ в Украине “не в чьих-либо интересах”, а также заявил, что “Китай и США обязаны работать во имя мира”.

Напомним, после начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля Китай пытался занимать нейтральную позицию. Однако позднее китайские дипломаты призвали Россию и Украину искать способ найти дипломатическое решение для завершения войны.