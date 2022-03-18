Стефанчук допустил изменения в Конституции по НАТО

Как только закончатся переговоры по поводу прекращения войны, украинские власти обсудят формулировки по НАТО.

Об этом во время телемарафона сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем довольно высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять Конституцию в этой части, – сказал он.

Стефанчук заявил, что для Украины важным является то, чтобы “по результатам этих договоренностей, прежде всего, мы возобновили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства”.

— Поэтому мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению, – добавил Стефанчук.

К слову, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил, нужно ли Украине отказываться от вступления в НАТО и соглашаться на введение миротворцев ООН на наши территории.