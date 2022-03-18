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Факты / Украина

Стефанчук допустил изменения в Конституции по НАТО

Маліновська Ангеліна
руслан стефанчук

Как только закончатся переговоры по поводу прекращения войны, украинские власти обсудят формулировки по НАТО.

Об этом во время телемарафона сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем довольно высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять Конституцию в этой части, – сказал он.

Стефанчук заявил, что для Украины важным является то, чтобы “по результатам этих договоренностей, прежде всего, мы возобновили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства”.

— Поэтому мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению, – добавил Стефанчук.

К слову, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил, нужно ли Украине отказываться от вступления в НАТО и соглашаться на введение миротворцев ООН на наши территории.

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