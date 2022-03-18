Украина отстаивает каждую запятую: в ОП рассказали о переговорах с РФ

В пятницу, 18 марта, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина в переговорах с представителями Российской Федерации отстаивает интересы страны до каждой запятой, и компромисса тут быть не может.

– Украинская делегация твердо отстаивает и будет отстаивать украинские государственные интересы. В этих вопросах не может быть компромисса, – цитирует Сибигу Укринформ.

Сообщается, что представители Украины выступают за гарантии безопасности, вывод российских войск и прекращение огня, а также территориальную целостность и суверенитет Украины.

Он уточнил, что Украине нужны четкие и надежные гарантии безопасности от ключевых партнеров и союзников.

Сибига рассказал, что переговоры по РФ – очень сложные, так как захватчики из РФ находятся на украинской территории.

Он добавил, что каждая запятая в договоренностях подлежит “сложным обсуждениям”.

– Переговоры продолжаются непрерывно между соответствующими переговорными группами. Я бы мог сказать, если с профессиональной точки зрения оценивать, что у нас есть определенная динамика вперед с точки зрения продвижения в переговорном процессе, – сообщил замруководителя ОП.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Войска РФ обстреливают и разрушают жилые районы, убивают мирных жителей, уничтожают объекты инфраструктуры.

Есть сведения об использовании Россией в том числе запрещенного вооружения.