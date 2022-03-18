Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 22 день войны
Убили Убили
109 детей
Ранили Ранили
>130 детей
Факты / Украина

В Бердянске обустроены центры для размещения эвакуированных из Мариуполя

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
В Бердянске обустроены центры для размещения эвакуированных из Мариуполя

В Бердянске обустроены центры для размещения эвакуированных из Мариуполя. Этой ночью более 2 600 человек смогли там переночевать.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как сообщалось, сегодня, 18 марта, в Бердянск Запорожской области прибыла колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя в областной центр.

Читайте
Россия израсходовала почти весь запас ракет и некоторых видов боеприпасов - Генштаб

Вместе с автобусами прибыл бензовоз с горючим для частных авто, на которых также будут выезжать люди из охваченного огнем Мариуполя.

После заправки частные авто колонной также направятся в Запорожье.

Министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что на 18 марта запланирована доставка гуманитарного груза в Балаклею и Изюм Харьковской области.

Источник: Кирилл Тимошенко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка