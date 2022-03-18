В Бердянске обустроены центры для размещения эвакуированных из Мариуполя. Этой ночью более 2 600 человек смогли там переночевать.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как сообщалось, сегодня, 18 марта, в Бердянск Запорожской области прибыла колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя в областной центр.

Вместе с автобусами прибыл бензовоз с горючим для частных авто, на которых также будут выезжать люди из охваченного огнем Мариуполя.

После заправки частные авто колонной также направятся в Запорожье.

Министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что на 18 марта запланирована доставка гуманитарного груза в Балаклею и Изюм Харьковской области.

Источник: Кирилл Тимошенко