Во время полномасштабной войны в Украине российские войска терпят колоссальные потери в авиации, из-за чего изменили свою тактику.

Об этом рассказал в одном из интервью спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, вражеские войска нанесли массированный ракетный удар ракетами Калибр, Искандер, Х-55, Х-101.

Первыми целями агрессора стали Воздушные силы ВСУ: авиация, военные аэродромы, радиолокационные станции, зенитные ракетные войска. Кроме того, захватчики пытались поразить украинские командные пункты.

– Они планировали вывести все из-под контроля. Однако мы готовились к таким сценариям, сработала разведка, поэтому успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей, – заявил Юрий Игнат.

Он отметил, что враг не имеет доминирующего положения в небе над Украиной.

– Частично он контролирует воздушное пространство, потому что навезли очень много С-300, Буков и Панцирей, но их постепенно уничтожают и Bayraktar, и артиллерия, – уточнил Игнат.

Он напомнил, что украинским военным с начала полномасштабной войны удалось сбить почти 100 вражеских самолетов. Это почти четвертая часть общего количества, которое собрала РФ для вторжения в Украину.

Когда враг понял, что украинские Воздушные силы не удалось вывести из строя, а также что не удается уничтожить военные объекты в Украине, он применил тактику бомбардировки мирных городов и террора населения.

– Тактику они изменили, потому что терпят колоссальные потери. Когда подтвердятся новые данные, то вскоре будем иметь “юбилей” – 100 сбитых самолетов (всего к началу войны они собрали 450), а по вертолетам уже достигли этой цифры (всего было 250). Наша ударная авиация и артиллерия удачно отрабатывает по их средствам ПВО, уничтожено около полусотни единиц, кое-что удается захватить, — подчеркнул Юрий Игнат.

Он объяснил, что небо выше Киева, Житомира и Харькова является основными точками захода вражеской авиации. Российские самолеты регулярно залетают большой группой, после чего, не входя в зону поражения украинской ПВО, бомбят мирные населенные пункты.

– Они сами признаются нашим следственным органам, что их командование дало команду, например, в Харькове, бомбить мирные дома. Говорят: “у нас были координаты и цели, мы по ним отработали, летели назад и увидели, что это многоэтажки”, — рассказал Игнат.

Он добавил, что украинские военные отслеживают движение вражеской авиации, оперативно корректируют свою работу и уничтожают ее.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери армии РФ по состоянию на утро 18 марта ориентировочно составили около 14 200 человек личного состава. Кроме того, украинские военные уничтожили 450 вражеских танков, 1 448 боевых бронированных машин, 205 артиллерийских систем, 72 реактивные системы залпового огня, 93 самолета, 112 вертолетов и другую технику.