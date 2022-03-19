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Факты / Украина

Случаи самоубийств среди деморализованных российских солдат учащаются — Генштаб ВСУ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Случаи самоубийств среди деморализованных российских солдат учащаются — Генштаб ВСУ

На 23-й день войны в Украине случаи самоубийств и нанесения телесных повреждений в рядах путинских захватчиков участились. Такую информацию вечером 18 марта обнародовали в Генштабе ВСУ.

Подтвержденные факты отказа отдельных российских оккупантов воевать против Украины объясняются резким падением “боевого духа” после реальных столкновений с силами ВСУ и теробороны.

— Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и нанесения телесных повреждений, — говорится в вечерней сводке.

Украинская разведка сообщает, что высшее командование РФ планирует отстранить от исполнения обязанностей командира 45-й бригады спецназа ВДВ Вадима Панькова.

Именно на него возложена вина за провал боевого задания на аэродроме Гостомеля.

Кроме того, около 130 военных РФ “дружно” отказались от участия в войне в Украине. Речь идет о 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

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Источник: Генштаб ВСУ

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