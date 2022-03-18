Март, 18 в 17:11

Благодаря действиям киберполиции и украинцев со всего мира было заблокировано около 1,5 тыс. вражеских веб-ресурсов.

Как сообщила Национальная полиция Украины, по состоянию на 18 марта через бот поступило более 44 тыс. сообщений.

Правоохранители напомнили, что о большинстве враждебных платформ, распространяющих российскую пропаганду и дезинформацию, можно сообщить с помощью чат-ботов в Telegram.

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26 февраля киберполиция создала Telegram-канал StopRussiaChannel | MRIYA – и Telegram-бот – StopRussia, которые помогают противодействовать пророссийской пропаганде и дезинформации путем отправки жалоб на опасный контент в соцсетях.

Принцип работы чат-бота:

Пользователи посылают в бот ссылку на сообщество, которое считают опасным во время войны.

Следующим шагом контенту, который был отправлен, дается соответствующая оценка.

После чего пользователи канала жалуются на вражеские ресурсы.

В Нацполиции сообщили, что с момента создания к каналу присоединились почти 150 тыс. участников, благодаря чему было отправлено более 3,2 млн жалоб на различные информационные ресурсы, поддерживаемые РФ.

– Всего удалось заблокировать 1500 ресурсов агрессора. Заблокированные каналы насчитывали около 15 млн аудитории, — говорится в сообщении.

Также отдельно было заблокировано 3178 публикаций, оправдывающих военные преступления и гибель мирного населения Украины.

Кроме того, был создан еще один специальный бот в мессенджере Telegram – Народний месник.

— Сюда пользователи могут сообщать о метках, оставленных врагом, обнаруженной технике или военных-оккупантах, случаях мародерства, а также местах нахождения неразорвавшихся снарядов, — говорится в сообщении.

По состоянию на 18 марта через этот бот поступило более 44 тыс. сообщений.

Напомним, накануне СБУ задержали жителя столицы, который передавал врагу данные о расположении воинских частей, дислокации подразделений ВСУ и военной техники. Он делал это через специально созданный им Telegram-канал.