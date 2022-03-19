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Факты / Украина

Сливал врагу данные ВСУ: экс-чиновник Фонда госимущества задержан по подозрению в госизмене

Наташа Тарчевська редактор ленты
Сливал врагу данные ВСУ: экс-чиновник Фонда госимущества задержан по подозрению в госизмене

Вечером 18 марта в Киеве был задержан заместитель Фонда госимущества Украины времен президентства Януковича. Его обвиняют в государственной измене.

По данным Офиса генпрокурора, с первых дней войны подозреваемый сотрудничал с представителями РФ и ЛДНР, предоставляя им через чаты в мессенджерах данные о расположении украинских защитников.

В частности, речь идет о местонахождении личного состава и военной техники ВСУ.

— Имея военное образование, он отдавал себе отчет, что эти данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов. Во время обыска у него обнаружены и изъяты пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон, — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.1 ст. 263 (Незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК Украины. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения: прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Личность экс-чиновника, состоявшего в должности заместителя Фонда госимущества Украины в течение 2010-2014 годов, не разглашают. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Офис генпрокурора

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