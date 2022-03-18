“ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат”: российская пропаганда придумала новый фейк

Российская пропаганда через фальшивые аккаунты в соцсетях и свои информагентства распространяет фейки о том, что ВСУ якобы посылают на передовую неподготовленных бойцов.

– Основная форма распространения фейка – комментарии в чатах и ​​социальных сетях, выполненные преимущественно с помощью фальшивых аккаунтов, так называемых ботов и троллей, часто плохо подготовленных. Но могут встречаться и материалы “информационных агентств”, – сообщает Генштаб ВСУ.

Идентифицировать авторов таких “сообщений” невозможно, они отличаются эмоциональностью, подчеркнутой “украинскостью” с использованием штампов в стиле распятого мальчика и фраз типа: Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще и т. д.

– Подобная информация не соответствует действительности. Главное доказательство этому – большие потери в рядах ВС России, – говорят в Генштабе и отмечают, что воевать “пушечным мясом” всегда было и остается прерогативой россиян.

В ряды ВСУ сейчас желают записаться добровольцами тысячи украинцев, имеющих опыт боевых действий, однако ждут своей очереди именно потому, что центры комплектования принимают на службу людей с соответствующей военной специальностью по мере того, как разворачиваются подразделения и все виды их обеспечения.