В минувшие сутки украинские военные частично уничтожили и остановили продвижение вражеских подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ. Потери врага уточняются.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Также бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил ВСУ нанесли мощные удары по колоннам военной техники оккупантов. Зенитно-ракетные войска и истребительная авиация поразили 14 воздушных целей российского врага, в том числе: семь самолетов, вертолет, три БПЛА и три крылатые ракеты.

В Генштабе ВСУ сообщают, что у оккупантов остро не хватает личного состава для продолжения войны: российские солдаты сами себя калечат, чтобы не воевать. Однако командование ВС РФ проводит скрытую мобилизацию, чтобы привлечь добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.

– На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказу участвовать в войне против Украины.

Фото: Генштаб ВСУ