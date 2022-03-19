14 тысяч погибших и десятки тысяч раненых – такие потери понес враг за три недели войны. Об этом 19 марта, во время своего ночного видеообращения заявил Президент Зеленский.

По словам президента, первоначальный план российских оккупантов окончательно провалился, поэтому они избрали жестокую и “ложную” тактику на истощение украинского народа.

Эта тактика только усугубляет ситуацию для российского государства. Приводит к новым разрушительным санкциям, побуждает новых участников присоединяться к нашей антивоенной коалиции, позволяет объединять для давления на Россию даже такие государства, которые пытались оставаться нейтральными всегда, – рассказал он.

Зеленский призвал Москву встречаться и говорить и подчеркнул, что переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок.

Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться, – предостерег он.

Напомним, ранее британский военный эксперт подробнее рассказал о российской стратегии истощения, включающей безрассудное и неизбирательное использование огневого могущества.