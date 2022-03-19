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Факты / Украина

Большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины – МВД

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины – МВД

Большинство задержанных диверсантов, работавших на РФ, оказались гражданами Украины. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

— Большинство являются гражданами Украины, которые получали вид на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав из ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и затем выполнял определенные задания, – заявил Денис Монастырский.

В случае обнаружения подозрительных лиц следует звонить на 102 или на горячую линию Службы безопасности. Далее правоохранители будут выяснять, является ли человек работающим на врага диверсантом. Особое внимание в МВД попросили уделить подозрительным лицам вблизи объектов инфраструктуры и воинских частей.

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Напомним, ранее стало известно, что в Украине случаи самоубийств и самоисчислений в рядах путинских захватчиков участились.

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Фото: МВД

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