Большинство задержанных диверсантов являются гражданами Украины – МВД

Большинство задержанных диверсантов, работавших на РФ, оказались гражданами Украины. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

— Большинство являются гражданами Украины, которые получали вид на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав из ранее оккупированных территорий. Или даже те, кто находился здесь и в течение определенного времени каким-то образом пересекал границу с РФ, там был завербован и затем выполнял определенные задания, – заявил Денис Монастырский.

В случае обнаружения подозрительных лиц следует звонить на 102 или на горячую линию Службы безопасности. Далее правоохранители будут выяснять, является ли человек работающим на врага диверсантом. Особое внимание в МВД попросили уделить подозрительным лицам вблизи объектов инфраструктуры и воинских частей.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине случаи самоубийств и самоисчислений в рядах путинских захватчиков участились.