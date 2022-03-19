До 90% бойцов: в Генштабе рассказали о потерях отдельных подразделений морской пехоты РФ

В Генштабе в субботу, 19 марта, сообщили, что отдельные подразделения морской пехоты РФ потеряли до 90% своего личного состава.
В то же время там уточняют, что в целом оперативная обстановка не претерпела существенных изменений.
– Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты противника потеряли до 90% личного состава, резервов для восстановления потерь нет, – говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что зафиксировали попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей, а к отказникам применяют репрессии.
– В Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом 200. Это тела солдат 2-го армейского корпуса. Возле райисполкомов выстроились очереди родственников погибших по справкам о смерти, – сказано в сообщении.