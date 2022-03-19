Джонсон назвал следующие цели РФ в Европе после Украины

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил, что в случае, если президент РФ Владимир Путин добьется успеха в своем вторжении в Украину, начнется “новая эра запугивания”, простирающаяся от Балтийского до Черного морей.

Британский премьер добавил, что мир находится в “поворотном моменте”.

– Конец свободы в Украине будет означать исчезновение всякой надежды на свободу в Грузии, а затем и в Молдове. Это будет означать начало новой эпохи запугивания всей Восточной Европы от Балтики до Черного моря. Если Путину удастся сокрушить Украину, это даст зеленый свет автократам повсюду на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке. Это поворотный момент для мира. Это момент выбора. Это выбор между свободой и угнетением, – сказал Джонсон.

Он предостерег других лидеров от того, чтобы занимать позицию “реальной политики” по отношению к Путину.

– Я знаю, что в мире есть люди, которые говорят, что лучше примириться с тиранией. Я считаю, что они глубоко ошибаются, – подчеркнул Борис Джонсон.

Он добавил, что пытаться нормализовать отношения с Путиным после всего произошедшего, как это сделал Запад в 2014 году после аннексии Крыма, означало бы снова совершить точно такую ​​же ошибку.