Министерство торговли США запретило обслуживать 100 коммерческих и частных самолетов РФ, один из них принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает издание BBC.

В список в основном входят боинги авиакомпании “Аэрофлот”, а также лайнеры Aviastar-TU, Azur Air, Nordwind, Utair и AirBridge Cargo.

Частный самолет Gulfstream, принадлежащий владельцу футбольного клуба Челси Абрамовичу тоже попал под запрет.

Мы публикуем этот список, чтобы предотвратить мир: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов, – подчеркнула министр торговли Джина Раймондо.

Ранее расследование по поводу предоставления Роману Абрамовичу португальского гражданства привело к открытию дисциплинарного производства в отношении сотрудников, которые принимали участие в этом процессе.