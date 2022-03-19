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Факты / Украина

Мы не позволим российским и белорусским олигархам безнаказанно путешествовать – министр торговли США

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Мы не позволим российским и белорусским олигархам безнаказанно путешествовать – министр торговли США

Министерство торговли США запретило обслуживать 100 коммерческих и частных самолетов РФ, один из них принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает издание BBC.

В список в основном входят боинги авиакомпании “Аэрофлот”, а также лайнеры Aviastar-TU, Azur Air, Nordwind, Utair и AirBridge Cargo.

Частный самолет Gulfstream, принадлежащий владельцу футбольного клуба Челси Абрамовичу тоже попал под запрет.

Мы публикуем этот список, чтобы предотвратить мир: мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов, – подчеркнула министр торговли Джина Раймондо.

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Ранее расследование по поводу предоставления Роману Абрамовичу португальского гражданства привело к открытию дисциплинарного производства в отношении сотрудников, которые принимали участие в этом процессе.

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Источник: BBC

Фото: Unsplash

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